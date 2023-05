A borfesztiválon idén is kizárólag üvegpohárban lehet kínálni a borokat, ez egyrészt környezetbaráttá, másrészt kulturálttá teszi a rendezvényt. Poharat 1600 és 1000 forint közötti áron lehet venni vagy bérelni attól függően, hogy valaki csak használni vagy hazavinni is szeretné. A belevaló ára pedig meglehetősen széles skálán mozog. Mi 500 forintos deciliter árnál nem találtunk olcsóbbat, az átlagár 700-900 forint. A csúcstartó a szekszárdi Görögszó nevű vörösbor gyűjtésünk szerint, annak egyetlen decije 3 ezer forint.

Persze aki iszik, az egy idő után enni is szeretne. Ezért viszont mélyen a zsebbe kell nyúlni a Borfesztiválon. A perec, amit kosárból kínálnak mozgó árusok, 1500 forintba kerül. A csirkemell, kolbász és csülök a melegkonyhán elkészítve egységesen 12 ezer forintos kilós áron van, vagyis egy 10 dekás kóstolóért 1200 forintot kérnek. A sült krumpli 10 dekája 400 forint, a gyros pitában 3 ezer, tálon 4 ezer forintba kerül. Egy szelet kenyérért pedig 150 forintot kérnek.

A Borfesztivál egyébként nem korlátozódik a Széchenyi térre, a Kárász utca is betelepült már egészen a Klauzál térig kézművesekkel. Itt kapott helyet két sörös is, ha valaki esetleg már unná a bort, de van kenyérlángos és kürtőskalács is.