A mórahalmi Ezer Év Parkja is vendégül látta a közelmúltban a lengyel Uniejówból és Baligródból érkezett 9-9 fős delegációt. A történelmi kiállításairól ismert intézmény számára kiemelten fontos volt a lengyel vendégek fogadása, hiszen a középkori Magyar Királyság története elválaszthatatlanul összeforrt Közép-Kelet-Európa, így a lengyel államiság történeti folyamataival is. Ráadásul, Nagy Lajos érája alatt fogant meg az a magyar-lengyel perszonálunió, amelynek révén Lajos királyunk Lengyelország uralkodójává is vált. Ezen esemény a napjainkig tartó magyar-lengyel barátság egyik sarkalatos pontjaként vonult be a történelembe.

