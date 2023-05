Elfoglalták területüket a Körös-Maros Nemzeti Park Maros-ártér részterületén költő búbos vöcskök. Látványos násztáncuk megfigyelése igazi élményt jelent a természetbarátok számára

– hívta fel a figyelmet honlapján a nemzeti park igazgatósága.

A búbos vöcskök igazán látványos, egyedi megjelenésű vízimadaraink. Tollazatuk a párzási időszakban vörösesbarna gallérral és két, szarvacskára emlékeztető bóbitával egészül ki. Olyannyira a vízhez kötődnek, hogy a szárazföldön még mozgásuk is igen esetlen, nehézkes, felszállni is csak a vízről, a vízfelszínen nekifutva tudnak. Táplálékuk is kizárólag halakból, apró vízi állatokból áll. A telet délebbre töltik, ahol a vizek nem fagynak be. Magyarországon védettek, természetvédelmi értékük 50 ezer forint.

Alapvetően az állóvizeket kedvelik. A Maros folyó árterében található bányatavakon, kubikokon rendszeresen fészkelnek. Ebben az időszakban foglalják el területüket a párok és megkezdődik a nász. Ha valaki például az apátfalvi anyagnyerő gödrök tavainál sétál, könnyedén megfigyelheti látványos násztáncukat. A pár tagjai egymással párhuzamosan úsznak, majd egymással szembe állnak, fejüket ütemesen forgatják jobbra-balra. A násztánc csúcspontja az, amikor a hím vízi növényekből álló fészekanyagcsomót ad párjának, majd a madarak függőleges testhelyzetet vesznek fel, lábaikkal a vizet taposva, oszlopszerűen kiegyenesedve egy helyben állnak a vízben, közben hangjukat hallatják, majd megtörténik a párzás.

Az idei évben is több mint 10 pár foglalt már területet a Maros mentén. Az embertől kevéssé tartanak, kézi távcső segítségével is jól megfigyelhetők.