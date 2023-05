Kedvenceim a listáról A pacalleves és a hagyományos román savanyú leves húsgombóccal már megvolt. Amerikában a New England Clam Chowdert, azaz a New-englandi kagylólevest kóstoltam. Nagy kedvenceim az ázsiai levesek. A vietnami Pho-t még Tajvanon szerettem meg, ahol az egyik mellékutcában a vendégmunkásoknak főzte egy vietnámi család, majd itthon Pesten is több helyen ettem. A thaiföldi Tom Yam legendás, a hot pot „forró fazék”, Kínából származó étkezési forma, lényege, hogy az asztal közepén rotyogó alaplében a vendégek maguk főzik meg és szedik ki a különféle alapanyagokat. Ezt is szerettem, de a legnagyobb kedvencem Tajvanon a marhahúsos tésztaleves volt. Ezek is mind rajta vannak a listán.