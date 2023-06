Mintegy 500 fő részvételével országos gyermekvédelmi konferencia zajlik Szegeden. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány közös szakmai rendezvényének célja a gyermekvédelem kihívásainak megfogalmazása, a kihívásokra adható válaszlehetőségek bemutatása, valamint olyan eszközök, gyakorlati megoldások ismertetése, amelyek intézményi szinten is alkalmazhatóak a kihívások kezelésére. A Szent Gellért Fórumban zajló rendezvény megnyitóját csütörtökön délelőtt tartották.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója beszédében kiemelte: a gyermekvédelemben 10 éve zajlik a paradigmaváltás. Az egykor kizárólagos állami monopólium helyett ma már feladatmegosztásról beszélgetünk az állam, az egyház és a civil szféra között ezen a területen.

Ma már az intézményesített rendszer helyett a személyre szabott törődés az elsődleges. A nevelőszülői hivatás foglalkoztatási jogviszonyba rendezése kézzel fogható segítség volt és a szakma fejlesztése is fontos szemponttá vált

– sorolta az eddig elért eredményeket. A konferenciáról előzetesen elmondta: a szakma kihívásairól beszélnek majd, melyben érintik többek között a gyermekotthoni ellátást, a fejlesztési utakat, a tehetséggondozás, a gyerekjogok kérdéseit, a nevelőszülői hivatást, de lesznek pódiumbeszélgetések is.

A kétnapos program célja, hogy közösen gondolkodjunk arról, hogyan tovább. Éppen ezért ez nemcsak konferencia, de tudományos diskurzus is

– fogalmazott.

Kiss-Rigó László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak elhivatottság kell a gyermekvédelemhez, hanem szakmai tudás is.

Ez a konferencia erre szolgál

– hangsúlyozta. A rendezvényen felszólalt Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is. Kiemelte: az ombudsmani jelentések folyamatosan formálják a gyermekvédelmet. Beszélt a 2023-as átfogó jelentéséről is, melyben felhívják a figyelmet például a testvérek együttes elhelyezésének gyakori akadályoztatottságára, a speciális igényű gyerekek nehézkes családba helyezésére, illetve arra is, hogy az eredeti lakóhelytől távoli elhelyezés nem mindig előnyös a gyermekek számára.