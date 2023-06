A honvedelem.hu szerint a végrehajtás azonban csak egy a sok és sokrétű feladategyüttes közül, amivel a szentesi katonabúvárok szlovák kollégáikat várták. Amint Kovács János törzsőrmester is felidézi, a két nemzet közötti szakmai és baráti kapcsolat sok évre nyúlik vissza. A közös kiképzések évről-évre ismétlődnek, hol itthon, hol Szlovákiában megrendezve a felkészítéseket.

A közel egyhetes foglalkozásokat mindkét fél igyekszik úgy alakítani, hogy olyat is bemutathassanak és kipróbálhatóvá tegyenek, amiben a másik nemzet tagjai kevésbé jártasak. Ennek megfelelően idén számos feladat jellemzője a rossz látási viszonyokkal rendelkező és erős sodrású folyókban való merülés, de az erőpróbák mellett azért fontos szempont maradt az élményszerzés is. Utóbbinak eleget téve a hét folyamán a búvárok meghódítják még a kiváló látótávolsággal kecsegtető nyékládházai tavak egyikét is.