Lőrincz Tibort 30 évvel ezelőtt, egy időközi választáson szavazták meg először Nagyér polgármesterének. Azóta is ő vezeti a falut. Az utóbbi három önkormányzati választáson már kihívója sem akadt, de nemcsak neki, a képviselő-testületnek sem. Nem volt könnyű ez a 30 év. Lőrincz Tibor elmondta, az első időszakban fejlesztésről nem is lehetett beszélni, csak kárelhárításról. Azóta persze sokat változott a helyzet. A következő évekre is megvannak a terveik, egy vizes-szikes élőhelyet szeretnének kialakítani.