Most rendelik meg a bútorokat, berendezéseket. A tervek szerint legkésőbb ősszel már kezdődhet a piaci árusítás is a vásárcsarnokban.

A lakosság igénye volt a vásárcsarnok

Az 500 lelkes kistelepülésre, Nagyérre mindig is jártak visszatérő árusok, akik például ruhaneművel kereskednek. Korábban a művelődési házban tartották ezeket a vásárokat, de az épület teljeskörű felújítása után úgy döntött a településvezetés, hogy ne a kultúra otthonában legyenek a piaci tevékenységek. Jelenleg a Zöld Béka panzió árkádja alatt tartják a vásárokat.

A nagyériek régi vágya, hogy legyen egy olyan helyük, ahol az időjárástól függetlenül lehet piacozni. Az önkormányzat egy régi épületből alakította ki a 140 négyzetméteres vásárcsarnokot, ami a művelődési ház mögötti terület és a játszótér között helyezkedik el. Funkciója már régen nem volt, korábbi, igencsak lepusztult állapotában nem nyújtott szép látványt.

112 millió forintba kerül

A vásárcsarnok kialakítására a település a Vidékfejlesztési Program pályázatán valamivel több mint 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A bruttó bekerülési összeg 112 millió forint. Az építészeti beruházásra 94 millió forintot költenek, a fennmaradó összegből pedig a tervezés zajlott, az irodabútorokat, hűtőpultokat és egyéb használati berendezéseket szerzik be.

Körülbelül 2 héttel a háború kirobbanása előtt fogadtuk el a közbeszerzési ajánlatot, vagyis nem nyújthattunk be semmiféle kompenzálási kérelmet a szerintünk hisztérikus építőanyag áremelések ellensúlyozására

– mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. Hozzátette, kézbe vették a dolgokat, minden mozzanatot felügyelve úgy néz ki, hogy a rendelkezésükre álló forrásból minden negatív körülmény ellenére is magasabb műszaki tartalmat valósítanak meg a tervezettnél.

Belül az utolsó simításoknál tartanak

Az új vásárcsarnok többfunkciós lesz. A vásárok mellett egy konkrét piaci napot is kijelölnek, amikor a helyi vagy környékbeli lakosok a terményeiket árusíthatják. A lakosság is kibérelheti majd a vásárcsarnokot akár disznóvágásokra, vagy éppen családi események megtartására is. Egyéb közösségi rendezvények helyszíne is lehet.

A belső munkálatoknál már az utolsó simításokat végzik. Kívül még akad némi munka az épületen, és a tereprendezés is ezután történik. A teljes befejezés határideje szeptember 30.