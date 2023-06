Nem mindennapi lépésre szánta el magát egy magyarországi autósiskola vezetője. Szerinte a Magyarországon kialakult közlekedési helyzet nem alkalmas arra, hogy kezdő motorkerékpárosokat képezzenek, ezért szünetelteti a motorvezetők képzését, részben a közúthálózat romlása, másrészt a közlekedési morál egyre negatívabbá válása miatt. A döntés meghozatalában egy tragédia játszott szerepet: elvesztette a 41 éves, 3 gyermekes motoros barátját, akinek egy figyelmetlenül sávot váltó gépkocsivezető okozta a halálát.

"A közlekedési kultúránkban széles körben tapasztalható negatív jelenségek szintén nem segítik a biztonságot. Nap mint nap látható, hogy vannak olyanok, akik már szinte úgy közlekednek, ahogy éppen nekik tetszik. Áthajtanak a piros jelzésen, nem veszik figyelembe a záróvonalat, az előzni tilos táblát vagy éppen a sebességkorlátozást" – írta az autósiskola vezetője, ami egyaránt érvényes az autósokra és a motorosokra is.

Sajnos a hírek tele vannak motoros balesetekkel. Elég ha vármegyénkben is végignézzük az elmúlt hetek baleseteit. A vásárhelyi rendőrség néhány hete egy motoros közbiztonsági napot rendezett, hogy felfrissítsék a motorosok télen kicsit beporosodott tudását. Túl sokan nem vettek részt rajta, akik elmentek, amúgy is inkább "szelíd" motorosok, nem azok, akik vagánykodnak és eszeveszetten száguldoznak az úton. Utóbbiak távol maradtak, pedig lehet, hogy a rendőrségi motoros kiképzőtől olyan technikát is elsajátíthattak volna, ami adott esetben akár az életüket is megmenti.

A magányos harcos autósiskola-vezető a motoros képzés szüneteltetése mellett arra is ígéretet tett, hogy az oktatói munkája során tapasztalt szabálytalanságokat és veszélyes közlekedési helyzeteket videók és fotók segítségével közzéteszi, hogy minden érintett tanuljon belőle és javuljon a helyzet. Adja Isten, hogy sikerrel járjon a missziója!