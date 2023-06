Számomra ez nagyon fontos: bizonyítani akarom az embereknek, hogy egy cigány asszony is tud olyan közösséget teremteni, összehozni, ahol mindenki jól érzi magát. Erre büszke vagyok és példát is akarok mutatni a romáknak. Hogy azért szerepeljünk a médiában, mert valami jót cselekedtünk, élhetünk tisztességesen és oda kell figyelnünk egymásra. A szeretet mindennél, az anyagiaknál is többet ér