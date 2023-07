Szegedi hírek 42 perce

A teljes országot járják a szegedi szakértők

Szombathelyi, miskolci vagy akár zalaegerszegi ügyekben is a szegedi Igazságügyi Orvostani Intézet szakértői mondanak véleményt. Meghallgatásuk akár 3 órán keresztül is tarthat. Az intézet megbízott vezetője számolt be lapunknak tevékenységükről.

Weiczner Roland megbízott intézetvezető árulta el milyen feladataik vannak a bírósági ügyekben. Fotó: Gémes Sándor

Rendszeresen jelen vannak a bíróságokon szakértői meghallgatások miatt a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Igazságügyi Orvostani Intézet munkatársai, akik az egész országot járják emiatt. Például Miskolcon, Zalaegerszegen és Szombathelyen is megfordultak már sokszor. A szakértői tevékenységről Weiczner Roland, az intézet megbízott vezetője számolt be a Délmagyarországnak. Mi az igazságszolgáltatásnak egy eleme vagyunk, aktív napi szintű kapcsolatban állunk a rendőrséggel, az ügyészségekkel és a bíróságokkal is, így kollégáim rendszeresen járnak szakértői meghallgatásra is. Van az ügyeknek olyan állapota, amikor az írásos beszámolók, kiegészítések nem segítenek dűlőre jutni, így például a bíró vagy az ügyész kérheti, hogy a szakértő szóban fejtse ki az álláspontját és válaszoljon a kérdésekre. Akár 3 órán keresztül is tarthat egy ilyen meghallgatás, amikor a szakértőt folyamatosan kérdezik. Például akkor, ha felmerül az egészségügyi ellátó szerepe az ügyben – avatott be a részletekbe. Weiczner Roland közölte, a teljes országban végeznek ilyen tevékenységet. Hozzátette, azért vállalják messze lévő ügyekben a véleményezést, mert az adott ellátási területen dolgozó szakértők nem alkothatnak véleményt az ottani egészségügyi intézmény peres dolgairól. Tehát más településről, régióból kérnek szakértőt az ügyhöz, például Szegedről. Így ha szegedi klinikai központ érintett egy perben, akkor a szegedi intézet munkatársai sem véleményezhetnek, hiszen a központ egyik elemeként működnek, ezért más településről érkezik a szakértő az összeférhetetlenségi probléma elkerülése érdekében. Pécs, Debrecen vagy Győr van kijelölve véleményalkotásra ilyen esetekben. De nagyon sok olyan ügy van, amikor a szakértő állásfoglalásával a felek nem értenek egyet, így eljuthat olyan fázisba a tárgyalás, hogy újabb szakértőt vonnak be. Ez azonban vezethet oda, hogy a bíró nem tudja eldönteni melyik szakértőnek van igaza, hisz laikusnak számít egészségügyi szempontból. Ilyenkor közös szakértői meghallgatást tartanak, vagyis mindkét szakértő jelen van és ütköztetik az álláspontjaikat. Akinek a szempontrendszere, érvelése, alátámasztottsága jobban megragadja a problémát, racionálisabb, annak a véleményét veszik figyelembe a későbbiekben – magyarázta a megbízott intézetvezető. Weiczner Roland szerint egyébként drasztikus változást hozott szakértőik munkavégzésében a koronavírus-járvány, hiszen ahogyan az egészségügy egyes területein megjelent a telemedicina, úgy a bíróságokon is gyakoribbá vált a távmeghallgatás. Ez könnyebbséget jelent a szegedi szakértők számára is, hiszen nem kell az ország másik végére elutazniuk, elég csak egy informatikailag megfelelően felszerelt tárgyalóba bemenniük Szegeden ahhoz, hogy részt vegyenek a meghallgatáson. Ezt egy zárt láncú tévéadás teszi lehetővé, melyen keresztül például budapesti vagy nyíregyházi tárgyalásokba tudnak bekapcsolódni anélkül, hogy egyetlen kilométert is utaztak volna.

