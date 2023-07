Új, heti rendszerességgel jelentkező podcast műsort indítunk útjára, melyben Timár Kriszta és Arany T. János újságíró kollégáink ajánlanak programokat - elsősorban vármegyénkből, de időnként kitekintenek a nagy, országos rendezvényekre is. Ezen a héten is jelentkezik hangulatos programajánló podcastünk, benne a főpodkaszterrel és bájos kollégájával. A legújabb adásban többek között remek kulturális programokról és látványos sportrendezvényekről esik szó a domaszéki falunapok és az éjszakai vadaspark mellett. A műsorvezetők válogatása szubjektív és a programokat is személyes élményeik, véleményük alapján kommentálják.