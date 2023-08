Az elmúlt időszakban sok csapadékos napot éltünk meg. Ha elállt az eső, és kilépett az ember a kertbe, gondolom ezt Önök is így tapasztalták, szinte már lépni sem lehetett a csigáktól. A házas csigák még hagyján, mert gyermekkorunk kedvenc dala jut eszünkbe róluk, de a meztelen csigák és a spanyol csigák – na, ezekből végképp elég.

Sokakkal együtt engem is érdekel, hogy hogy teremnek ezek elő a semmiből eső után, mintha csiga eső esett volna. A nyomuk mindenütt ott marad, mert fényes csíkot húznak maguk után, mi pedig, többségében azt szeretnénk, hogy inkább húzzák el a csíkot a kertünkből, mert rengeteg kárt tudnak okozni a lágyszárú növényekben. Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal arról is beszélgettünk, hogy hogyan éljünk a csigákkal békességben, mert ők is a természet részei, de azért nem árt szabályoznunk a jelenlétüket a kertekben.