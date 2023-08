Idén huszadik alkalommal találkoztak a településen rádióamatőrök – számolt be az eseményről Bordány hírportálja. Kisapáti Péter bordányi rádióamatőr világbajnok évről-évre megrendezi az eseményt, az MTTSZ Bordányi Klubjával együttműködve Magyarország egyik legfelkapottabb találkozóját sikerült megszerveznie immár huszadjára. Egy korábbi találkozón azt mesélte lapunknak, hogy a találkozó ötlete akkor pattant ki a fejéből, amikor egyszer körbenézett és arra gondolt, itt ez a szép park, ahova kiválóan passzol egy ilyen esemény. Egy csapatverseny után, Bordányban volt az egész csapat, kitalálták, hogy rendezzenek egy találkozót, a gondolatot pedig tett követte és 2004-ben megszervezte az első Bordányi Rádióamatőr Találkozót, amelyet a falu vezetősége is támogatott.

A találkozó résztvevői a technika megszállottjai. Saját összeszerelésű antennáikkal, rádióikkal teremtenek kapcsolatot más hasonló érdeklődésű hazai vagy külföldi amatőrökkel. Ugyan a legtöbben a rádióforgalmi szakágban versenyeznek, de idén is voltak gyorstávírászok és rádiós tájfutók is a csapatban.

A találkozó mellett börzét is rendeznek minden évben, amelyen az apró alkatrészektől a legmodernebb technikai eszközökig minden megtalálható. Most is felállították a hatalmas rádióantennát, és egy sátorban elhelyezett adóvevő készüléken keresztül bárki kipróbálhatta, milyen a rádiózás, mekkora élmény másokkal rövidhullámú adóvevőn keresztül beszélgetni.

A remek hangulatú találkozó nélkülözhetetlen eleme a közös vacsora, amelyen az év közben csak a rádión keresztül találkozók személyesen is összejöhettek, az egymástól száz kilométerekre élők ezúttal egymás mellé ülve elbeszélgethettek, ismerkedhettek. Az idei jubileumi program alkalmából ismét halászlével kedveskedtek a szervezők a találkozó résztvevőinek.