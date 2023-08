A hamburgerek és a komolyabb melegételek 3-4 ezer forintba, a pizzaszelet 1790 forintba kerül, gofrit 1500 forintért, péksüteményt 10 dekánként 599 forintért árulnak a területen. Összességében egyébként az Ifjúsági Napok olcsóbb buli, mint a Deja Vu. Üdítőt itt például fél litert lehet kapni azért a pénzért, amiért a retropartin 3 decilitert, és gyrost is több mint ezer forinttal olcsóbban árulnak. Az igazi nagyágyú azonban a Lidl, amelynek megjelenése a fesztiválon alaposan átrajzolta az erőviszonyokat. A német bolthálózat ugyanis fesztivál ide vagy oda, ugyanazokkal az árakkal dolgozik a kitelepülésen, mint bármely más boltjában, vagyis szakított azzal a hagyománnyal, hogy ugyanazt a terméket jóval drágábban adja, mint máshol, csak azért, mert úgyis megveszik, ha vásárolni akarnak. Van szendvics 899 forintért és készétel 1099-ért, de pácolt húsok és gillkolbászok is, amiket helyben bárki el is készíthet magának, vagyis a vendéglátós árak töredékéért itt jól lehet lakni. Külön kedvencünk volt a frissen sütött pékáru, ami – mivel esténként már szinte sehol nem elérhető a városban – lehetőséget biztosít a másnapi családi reggeli beszerzésére is buli után.

Fotó: Karnok Csaba

Összességében tehát a Coca Cola SZIN a maga műfajában egészen pénztárcabarát hely, de ha a drágább szolgáltatókat nézzük, azokról is elmondható, hogy még a tavalyi Sziget Fesztivál árainál is olcsóbban dolgoznak. És mint köztudott, idén ott 25 százalékos áremelkedés történt. A nyáron már 2490 forintos pizzaszelet és a 990 forintos ásványvíz várta a fővárosban fesztiválozókat. Reméljük, ettől még nagyon messze vagyunk.