Ha csak egy napra is, de saját pénze lesz hamarosan a 4. számú választókerületnek Makón. A Patai Peták fantázianevű, kizárólag egy petákos névértékben készült fizetőeszközt akár fabatkának is hívhatnánk, hiszen bár korong alakú, mint az érmék általában, de fából készült. Azt azonban nem lehet rá mondani, hogy egy fabatkát sem ér, hiszen a szombaton esedékes Patai téri városrésznapon lehet vele fizetni. A gyerekek ennek fejében mehetnek be az ugrálóvárba, vagy kérhetnek arcfestést, illetve vehetnek részt különböző egyéb szórakoztató programokon.

Az ötletgazda, Hadik György, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, azért adott ki ilyen pénzt, mert azt szerette volna, ha nem fordul elő az, mint korábban, hogy egy-egy gyerek egymás után több alkalomra is lefoglal magának egy játékot, a többi meg nem fér hozzá. A petákot egy helyi vállalkozás állította elő, egyik oldalán a pénznem neve és címlete, a másikon a Makó felirat és a 2021-es évszám látható – eredetileg ugyanis ekkor használták volna, de a járvány időszaka közbeszólt. Hamarosan minden érintett család kap belőle, és persze aki akarja, emlékbe is elteheti.