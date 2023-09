Jelezte, nemcsak az ültetésbe vonták be a gyermekeket, hanem a fák gondozása, öntözése is közös feladat lesz, ahogyan az eddig is volt, hiszen már van termő alma-, meggy-, cseresznye- és mandulafájuk is. Hozzátette, a most elültetett fák között is van olyan, amely már terem. Kérdésünkre elárulta, ültettek például alma-, barack-, szilva-, meggy- és cseresznyefát is.

A cserjéket Bordé Tibor őstermelő és családja ajánlotta fel, korábban már a deszki szerb közösséget is támogatták hasonló módon. A Délmagyarországnak pénteken arról beszélt, hogy Deszken nőtt fel, ide járt iskolába, ahol nekik még volt gyakorlókertjük, a mostani felajánlás által pedig szerette volna, hogy a mostani diákoknak is legyen egy ilyen kertje. Megjegyezte, fontos, hogy a mai fiatalok is tudják, hogyan teremnek a gyümölcsök és tegyenek is érte, ne csak a telefont nyomják. Kiemelte, jó szívvel adományozták a 63 fát a díszfaiskolájukból, ahol 49-féle fát nevelnek.

Ahogyan az étterem, úgy annak kertje is önkormányzati tulajdon, viszont ahogyan azt ültetés közben Király László polgármestertől megtudtuk, évekkel ezelőtt az iskolának adták a területet, hogy ott saját gyakorlókertet hozzon létre az intézmény, ugyanis az igazgató jelezte, hogy lenne rá igényük. A településvezető beszámolt arról is, hogy bár a legtöbb diák kertes házban lakik a szüleivel, nem tudják miként terem a borsó vagy a cserjéből hogyan lesz gyümölcs. Hozzátette, az iskolában megtanulhatják, ehhez pedig motivációként fagyival lepte meg a tanulókat pénteken.