A hangsebesség alatt szikrázó hangulatban

– ez volt a szlogenje a Szeged International Airshow, a nyolcadik szegedi repülőnapok pénteki nyitónapjának. A program délután ötkor lélegzetelállító ejtőernyős bemutatóval kezdődött. Kupola formaugrásokat mutattak be, azaz az ejtőernyősök a gépből kiugrás után szinte azonnal nyitották az ernyőiket, majd azokat összekötve látványos alakzatokat hoztak létre. Pörögtek, forogtak, összekapaszkodtak, szétváltak, nemzetiszín zászlót húztak, sőt bukfenceztek is az égben. Köztük volt a 11 ezer ugrással rendelkező Varga Tamás világ- és Európa-bajnok is.

Az ejtőernyősöket Urbán Gergő légi tánca követte KA-26-os helikopterével, amely egyik pillanatban függőlegesbe vágta magát, majd zuhanni kezdett, közben ontotta magából a füstöt a közönség nagy örömére. A bemutatót óriási tapssal jutalmazták a nézők.