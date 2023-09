Elkészült az Aradi vértanúk terének a felújítása

– jelentette be hétfőn, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Szeged gazdasági alpolgármestere.

Kovács Tamás elmondta, hogy a tér rekonstrukciójára 100 millió forintot költött a város saját forrásból. Ebből első ránézésre nem sok minden látszik, de az alpolgármester hozzátette, hogy a pénz nagyobbik részét a közművek felújítására költötték, összesen 60 millió ment el erre. A Szegedi Vízművek Zrt. kicserélte a tér alatt található elöregedett ivóvíz- és csatornavezetékeket a Rerrich Béla tér és a Tisza Lajos körút között, illetve a Zrínyi utcánál. Ezt a területet újra is aszfaltozták. Maga a tér felújítása fejeződött be most. A pénz másik részéből új klinkertéglás támfalat építettek, és ezer négyzetméteren újraaszfaltozták a teret is.

Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere.

Fotó: Gemes Sandor

A beruházás fontos eleme, hogy megjavították, és újraindítják a hosszabb ideje nem működő szökőkutat is, amelyet rövidesen üzembe is helyeznek. Kovács Tamás azt is elmondta, hogy a bitumenen kívül zöldítést is terveznek. De – ahogy fogalmazott – ezt többször is át kell gondolniuk, hiszen az Aradi vértanúk tere egy „gyásztér”, emiatt pedig nem mindegy, hogy milyen növényeket telepítenek oda. A sajtótájékoztatón részt vett Hekáné Szondi Ildikó is.

Hekáné Szondi Ildikó, önkormányzati képviseő.

Fotó: Gemes Sandor

Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy rendezettebb lett a tér a felújítás után, és így az eddigieknél is méltóbb helyszíne lehet a megemlékezéseknek, és más programoknak.