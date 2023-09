Október elsején és negyedikén ismét megrendezik az Állatok világnapját a Szegedi Vadasparkban. Az állatkert honlapján azt írták, hogy ez az egyik legfontosabb ünnep az állatkertek életében, hiszen ekkor azokat ünneplik, és hívják fel a védelmükre a figyelmet, amelyek a legfontosabbak számukra. Legyenek azok vadon élő állatok, amelyeket az emberi tevékenység veszélyeztet, vagy a velünk élő háziállatok, amelyekért felelősséggel tartozunk.

Az 1931-ben kihirdetett nap dátumául Assissi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napját választották, így világszerte október 4-én ünneplik. A Vadaspark ezen a napon, vagyis szerdán iskolai és óvodai csoportokat fogad 9 és 15 óra között izgalmas programokkal. Előtte vasárnap pedig a családokat várják, hogy részt vegyenek egy többállomásos vetélkedőn 10 és 16 óra között. Október elsején még más meglepetés is várja a látogatókat, hiszen két szegedi sportklubot is vendégül látnak: a Szegedi Vízilabda Egylet és az SZTE-Szedeák férfi kosárlabda csapatának tagjai is jelen lesznek a rendezvényen.

A hagyományaik szerint azon vasárnap, amikor az állatok világnapját ünnepeljük, az örökbefogadóinkat is várják. Az ázsiai elefántház teraszánál fogadják őket 13 órakor, majd csoportokra bontva kereshetik fel az állatkert munkatársainak vezetésével a kedvenceiket.