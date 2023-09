Mint ismeretes, a nyugdíjas lakópark egy nagyon idős, 94. életévében járó lakója három napig feküdt holtan az általa bérelt lakásban, mire rátaláltak. Három napig senki nem nyitotta rá az ajtót, holott az intézmény 24 órás portaszolgálatot és 24 órás nővérfelügyeletet is biztosít. A férfi állítólag infarktust kapott, hogy a halála előtt mennyit szenvedett, erre már nem derül fény.

Szerintük a Fidesz kampányol egy ember halálával

Csütörtökön késő délután lakossági fórumot tartottak a nyugdíjas lakóparkban, ahová csak a közpénzből finanszírozott, önkormányzati tulajdonú Médiacentrumot hívták meg, más sajtóorgánumokat nem, vagyis ezzel kizártak bennünket is az első kézből kapott tájékoztatás lehetőségéből.

Az önkormányzat egyik szócsöve, a gyorshír szolgálat szerint

„Felháborító, hogy a Fidesz egy ember halálával kampányol – ezt is hangsúlyozták a megjelent lakók a nyugdíjas lakóparkban tartott fórumon csütörtökön.”

Mint a beszámolóból kiderült, a fórumon részt vett Márki-Zay Péter polgármester, Katona Antal HMSZ Zrt. vezérigazgatója, Hanusz-Lovas Evelin, a lakópark távozó igazgatója és Lajos Tibor, aki szeptember 15-től látja majd el ezt a feladatot, aki ugyancsak Algyőről érkezett, mint a vezérigazgató.

Márki-Zay Péter: Ez nem egy szociális intézmény

„A fórumot a lakók számára azért hívták össze, mert történt egy sajnálatos esemény, egy 93 éves ember halála csak három nap után derült ki. Ennek kapcsán kivizsgálták ki lehet a felelős. A vizsgálat nyomán az derült ki, hogy nincs és nem is lehet felelőse az esetnek”

– adták közzé a hipergyors vizsgálat eredményét a gyorshíren.

A fórumon jelen lehető Hódpress szerint Márki-Zay Péter ezt mondta: „Ez nem egy szociális vagy egészségügyi intézmény, itt magukról gondoskodó, önálló lakók laknak. Amikor egy jó barátom, Professzor úr és felesége leestek a lábukról, nem maradhattak, ők be is költöztek az idősek otthonába” – fogalmazott a polgármester, aki azt is elmondta, hogy bár van 24 órás nővérszolgálat, ami nagy segítség az időseknek, de nekik nem felelősségük, hogy mindent tudjanak a lakókról, ilyen kötelezettsége senkinek nincs a lakópark dolgozói közül.

Az is elhangzott a fórumon, hogy a kivizsgálás során megállapították, hogy pénteken egy futár hozott ebédet a bácsinak, majd mikor hétfőn hozta a következő adagot, akkor fedezte fel, hogy a pénteki ebéd még mindig az ajtó mellett van. Ekkor értesítette a lakópark dolgozóit.

A Fidesz rendőrségi feljelentést tesz

Mint lapunk arról beszámolt, a hódmezővásárhelyi Fidesz képviselőcsoportja rendőrségi feljelentést tesz a nyugdíjas lakóparkban bekövetkezett sajnálatos haláleset kapcsán, mivel a polgármesternek már nem tudnak hinni.

Szeretnénk, ha a vizsgálat arra is kiterjedne, hogy az elhanyagolás közrejátszott-e az idős férfi halálában. Érthetetlen, hogy egy ilyen megrázó halálesetnek kell megtörténnie ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön az intézmény munkatársaiban, hogy egy 94 éves emberre mindennap ránézzenek. Ez egy elfogadhatatlan szakmai hiba! Ráadásul a lakóparkban élők komoly pénzt fizetnek havonta szolgáltatási díjként

– mondta a csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, a KDNP helyi elnöke.

Lapunk szerdán délután újabb levélben kereste meg Katona Antalt, a HMSZ Zrt. vezérigazgatóját. Míg az első levelünkre a vezérigazgató készségesen válaszolt, a másodikra már nem reagált. Ebben arra voltunk kíváncsiak, mi a 24 órás nővérszolgálat feladata? Az nem a munkakörük része, hogy esetleg a nem beteg, de a koruknál fogva már értelemszerűen veszélyeztetett lakókra is ránézzenek? Vagy csak akkor mennek, ha valaki hívja őket, mert rosszul van? Hány nővért foglalkoztatnak összesen, illetve egy-egy műszakon belül?

Ha kapunk választ, közzé tesszük.