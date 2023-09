Aki iskolába vagy munkába sietett, éppen csak leszállt biciklijéről, vagy lelassított az önkormányzat ajándékáért, amelyet a Kossuth téren osztogatott Szabó Zoltán Ferenc polgármester a munkatársaival, azonban mindenki nagyon szívesen fogadta a müzliszeletet és a hozzájuk járó kedves szavakat. Reggel 7 órától már várták a közlekedőket, 650 müzliszelettel készültek, almás és meggyes ízekből állt a kínálat, de iskolakezdésre, azaz 8 órára már a kétharmada elfogyott, mondta Kovács Zsuzsa, az önkormányzat oktatási és sportreferense. Idén már harmadik alkalommal csatlakoztak a mobilitási héten a „bringás reggeli” programhoz, mint az országban egységesen, a szeptember 19-i reggelen. Kedvező tapasztalataik vannak, nagyon sokan jönnek, évről évre többen, és pár gondolat erejéig meg is állnak a közlekedők, a müzlit szívesen fogadják. Azért erre esett egyébként a választásuk, mert azon túl, hogy egészséges, bármikor a nap folyamán elővehető, gyors „életmentő” lehet bárki számára, olyan is akadt, aki kétszer-háromszor erre jött, mesélte mosolyogva a referens.

Fotó: Darók József

Munkából jött Tausz Pál, aki mindenhova kerékpárral jár. Nem kell parkolóhelyet keresni, könnyen megközelíthetőek az üzletek, és sportos is, indokolta.

A város másik részéből jött Nagy Mihály és Kanfi Horváth Imréné, a kerékpárt letéve a városközpontban gyalog intézik ügyes-bajos dolgaikat, majd biciklivel mennek haza, árulták el, és azt is, hogy tudtak a bringás reggeliről. Úgy látják, Szentesen nincs akkora forgalom, hogy dugók alakuljanak ki, de szerintük lehetne gyakrabban autómentes nap. Kocsival ők csak városon kívül közlekednek, tették hozzá.

Az ifjúsági ház melletti közbiztonsági vetélkedőre tartott éppen a Deák Ferenc iskola csapata, természetesen bicajokat tolva. Tanáruktól, Orosz Marianntól megtudtuk, az ötödik osztálytól a gyalogos, hatodiktól a kerékpáros közlekedés alapjait ismertetik meg a diákokkal, céljuk, hogy környezetkímélő életmódra neveljék tanulóikat, a fejlődésben lévő szervezetükre jó hatással van a biciklizés: mindent megmozgat a csontozattól az izomzatig, de a diákjaik a járművük karbantartására is ügyelnek, magyarázta a tanárnő.

Fotó: Darók József

Szentesen is megállíthatatlan a motorizáció, és nemhogy nőttek, még csökkentek is, például a városközpont rekonstrukciójával a parkolóhelyek, az útsávok, mondta Szabó Zoltán Ferenc polgármester. Próbálják a kerékpár–kilométerutakat növelni, de nehezen tudják tartani az ütemet a gépjárművek terjedésével. Ezért fontos szerinte a városban is, hogy amíg az időjárás engedi, minél többen válasszák a kerékpározást, ez nagy terhet vesz le az útjaikról.

Dicséretre méltó, hogy a város összes óvodája is megmozdult ezen a héten, a Takarékoskodj az energiával! mottó jegyében például rollerszépségversenyt, sportcipő kiállítást, kerékpáros gyűjtemény látogatást is szerveztek a hétre. Az autómentes napon, szeptember 22-én, pénteken 7-17 óra között lezárják a gépjárműforgalom elől a Klauzál utcai körforgalomtól a Jövendő utcáig tartó szakaszt. A Kossuth téren kross kerékpár bemutató és ingyenes kerékpár-átvizsgálás lesz 9-15 óra között, illetve 9-13 óra között Bike safe ingyenes regisztrációt tart a rendőrség.