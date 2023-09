– A kormány soha nem látott mennyiségű forrást biztosít Szegednek és az egyetemnek ipari fejlesztésre. Hogyan kommentálja ezt?

– Nagy öröm számomra, hogy kormányzati támogatással új ipari parkok létesülnek Szegeden. Célom az, hogy a kormánnyal együttműködve elérjük, hogy Szeged a technológiai és ipari fejlődés mintavárosa legyen. A kezdetektől részt veszek ebben a folyamatban, hogy befektetőket és ipart hozzunk a városba. Így sikerült például a thyssenkrupp-ot és a H-Tech-et meggyőzni, hogy Szegedre jöjjenek.

– Ezzel kapcsolatos bejelentést tett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is, amikor szeptember elején Szegeden járt. Miről egyeztettek?

– A miniszter jó hírrel érkezett: az előzetes 9,5 milliárd forint után újabb 10 milliárd forinttal támogatja a kormány a Science Park további fejlesztését. Emellett a háztartási napelemes rendszerekről egyeztettünk, hiszen a homokháti és a szegedi családoknak is érdeke, hogy ne a Brüsszel által erőltetett szabályozás legyen érvényben hazánkban, vagyis a bruttó elszámolás. A miniszter elmondta, a Fidesz kezdeményezésére a kormány úgy döntött, hogy minden háztartás számára, aki ezidáig szerződést kötött, éves elszámolás lesz.

– Hol tart most a harmadik híd projekt?

– A tervezés jelenleg is folyamatban van, így határidőre, 2024 őszére elkészülnek az engedélyes tervek. Emellett elindult egy információs oldal is annak érdekében, hogy elfojtsa az olyan szirénhangokat, amelyek szerint a híd sosem épül meg. Pedig nyilvánvaló, hogy nem zajlik mérnöki tervezése egy hídnak azért, hogy aztán az engedélyes tervek a fiókban pihenjenek. A hidat meg fogjuk építeni.

– Épül más is a körzetében?

– Folytatjuk a korábban megkezdett munkát a vidékfejlesztési, a Magyar Falu Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásainak segítségével a Homokhátságon. Bölcsődék és óvodák épülnek, valamint utakat és kerékpárutakat rekonstruálunk. Napi szintű kapcsolatban vagyok a polgármesterekkel, akik folyamatosan jelzik felém, ha bármilyen problémájuk van. Szeretném, ha igazi közösségé válnánk, ezért rendszeresen munkavacsorára hívom a településvezetőket. Múlt héten tartottuk meg a legutóbbi munkavacsorát, melyen szó volt arról is, hogy a háború és a brüsszeli szankciós politika nem hozta egyszerű helyzetbe az önkormányzatokat, viszont az egyeztetésünket követően határozottan kijelenthető, hogy jó kezekben vannak a települések, felelősen gazdálkodó polgármesterek és testületek vezetik azokat.

– Tárgyalt a gazdákkal is a napokban a migráció miatt...

– Igen, hiszen nagyon súlyos a helyzet a Homokhátságon. Tízezrek támadják a határkerítést, azok pedig, akik valamilyen bűnös módon átjutnak a kerítésen, óriási károkat okoznak a gazdáknak, valamint félelmet keltenek a határmenti településeken és tanyákon élőkben. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy az itt élők biztonságban érezzék magukat, ezért támogatjuk a polgárőrség és a mezőőrség tevékenységét, akik segítik a rendvédelmi szervek munkáját, és ezért hangsúlyozom rendszeresen azt, hogy az uniós jogi szabályozáson szigorítani kell azért, hogy a rendvédelmi szervek hatékonyabban tudjanak fellépni az embercsempészekkel szemben, és ne tudjanak átjutni a kerítésen a migránsok. Már lassan 10 éve áll a kerítés és már lassan 10 éve harcol a Homokhátság a migrációval, a migránsok pedig egyre agresszívebbek, az embercsempészek pedig egyre szervezetebben működnek.

– A múlt héten új vezetése lett a szegedi Fidesznek. Mi a véleménye erről?

– Pál József tekintélyes egyetemi professzor mellett egy hölgy alelnök is lett Chovanecz Kata önkormányzati képviselőnk személyében, aki aktívan dolgozik a szegediekért, rajtuk kívül pedig két olyan fiatalt választottunk meg, Rádi Ferízt elnöknek és Bíró Mátét alelnöknek, akik ugyancsak bizonyították már elkötelezettségüket. A tagság azt várja el tőlük, hogy a fiataloktól az idősekig, az értelmiségi polgároktól a családokig, az aktív dolgozó emberektől a nyugdíjasokig minden társadalmi csoportot eredményesen meg tudjanak szólítani és munkájukkal hitelesen képviseljék a Fidesz programját a szegediek előtt.

– De nemcsak fejlesztésekben, hanem rendezvényekben is gazdag a választókerülete. Nick Vujicic nemzetközi hírű motivációs tréner járt Szegeden.

– A kistelepüléseken kiváló közösségek működnek, ezért öröm részt venni az ottani falunapokon, különböző eseményeken. Szeged nyilván más lépték, hiszen nagyváros, rengeteg kulturális program és fesztivál van itt, a kormány pedig a legtöbbet támogatja, és előfinanszírozza az uniós közösségépítő programokat is. Fontosnak tartom ezt, hiszen szükség van a közösségekre, természetesen minden ilyen eseményre igyekszem ellátogatni, ahogyan Nick Vujicic előadásán is ott voltunk. Felemelő volt, ahogyan fogyatékossága ellenére motiválni tudta az egészséges embereket, és ahogyan ráirányította a figyelmünket arra, melyek az igazán fontos dolgok az életünkben. A program egyik főszervezője Kinga lányom volt, akire nagyon büszke vagyok.