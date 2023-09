A város közgyűlése módosította a települési támogatásokról szóló rendeletét. Az emelkedő energiaárak hatására egyre növekszik a tűzifa támogatást igénylők aránya. A közgyűlés megemelte a jövedelemhatárt, így idén már több család élhet a segítséggel. Korábban azok kérhettek fát, akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a 85500 forintot, egyedülállóknál a 114 ezer forintot. A jövedelemhatár most 142500 forintra, illetve 171 ezer forintra módosult. Az önkormányzat korábban 200 családnak biztosított tűzifa-támogatást, ez a szám a jövőben akár 300-400 is lehet. Az önkormányzat májusban 100 ezer köbméter fát vásárolt a Dalerd Zrt.-től, illetve a mártélyi üdülőterületen kidőlt, valamint az augusztus 5-i vihar áldozatául esett vásárhelyi fákból készült tűzrevalót is kiosztják majd a rászorulóknak.