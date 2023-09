Megtöltötték a szentesi megyeháza udvarát az érdeklődők mégis „családias” hangulatban zajlott a családsegítő központ szakmai konferenciája pénteken kora délután. Pedagógusok, szociális, családvédelmi, rendvédelmi területen dolgozók kísérték figyelemmel az előadásokat, a szervező Szentesi Családsegítő Központ munkatársainak nagy örömére több mint 350-en regisztráltak az eseményre. Az apropót kettős jubileum adta: idén harminc éves a családsegítés Magyarországon, és ugyanennyi ideje működik a szentesi intézmény is, mely országosan is példát mutatott azzal, hogy elsőként itt létesült családi krízisotthon. Kezdettől Gál Antal a helyi családsegítő központ vezetője, aki a pénteki rendezvényen elmondta, a 30 év alkalmából nem magukat szerették volna ünnepelni, hanem a családsegítést, ezért is szervezték ezt a szakmai konferenciát, a fiatalok láthatatlan kihívásai témájában. Az érdeklődés pedig azt mutatja, Szentes különösen érzékeny a témára, állapította meg az igazgató.

Az 1993-as III. törvényre utalt köszöntőjében Szabó Zoltán Ferenc polgármester, amikor feltette a kérdést: ha van szociális, családvédelmi törvény, miért van szükség a családsegítő központra? A család alapvető életközösség, mely mindig jól kellene, hogy működjön, azonban nem minden esetben működik jól, krízishelyzet alakulhat ki, innentől kell a szakmai segítség, mondta a polgármester. Gondolatait egy friss példával is szemléltette: éppen egy héttel korábban hívta fel a családsegítő vezetőjét azzal, hogy segítséget kérjen, ugyanis egy anyuka három gyermekével krízishelyzetbe került, és nem telt bele egy óra, Gál Antal és kollégái már kidolgozták, hogy a család hogyan boldogulhat a következő hónapokban.

Eljött az információs kor, de nem számoltunk bizonyos következményekkel, kezdte előadását Tari Annamária pszichoanalitikus. A fiatalok vannak igazán kiszolgáltatott helyzetben, mert az online életben olyan érzelmek érik őket, amelyeket nehéz feldolgozni a személyközi életben, fogalmazott. Míg régen a kamaszok árnyékban éltek, a mai fiatalok a rivaldafényben, pedig a kamaszkort át kell küzdeni. Tanácsa úgy szólt a szülőkhöz: ismerjék meg a különböző platformokat, hogy hitelesen tudjanak azokról a gyermekükkel beszélni.

Zacher Gábor a kábítószerhasználatról osztotta meg gondolatait. Elárulta, míg a hetvenes években egy hét kellett, mire marihuánához juthatott egy fiatal, ma elég egy SMS. Rengeteg új szer jelenik meg, a szakma is alig tudja követni, ráadásul nem lehet észrevenni valakin, hogy rendszeres szerhasználó, ő is felfedezi olykor a tévében, hogy ezt vagy azt a személyt is kezelte, jegyezte meg a szakember.

Andráczi-Tóth Veronika, a BM osztályvezetője a családvédelem nyújtotta támogatásokat, szolgáltatásokat vette sorra előadásában. A családsegítő szombaton 13 órától a Kurca Party családi napra várja a kicsiket és nagyokat a Dózsa-ház környékére.