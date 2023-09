Szeged

Munkatársunktól

A hétvégén rendezte meg Joób Márton az Újszegedi Vidám Napokat, amiről most egy videót is küldött lapunknak. A képviselő elmondta, hogy gyermekkori álma volt egy olyan vidámpark, amelyikben minden játszóeszközt ingyen használhatnak a gyerekek és a felnőttek. Ezt sikerült most megvalósítania, és a sikerhez nem is fér kétség, ugyanis több mint 10 ezer ember látogatott ki a Gellért Szabadidőközpontba a hétvégén.