A jó cserkész étel könnyen elkészíthető és – mint kiderült – mindig finom. Legutóbb a Vásárhelyi Ízök Fesztiválján lehetett találkozni a 112. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat néhány elszánt tagjával, akik részben a nomád táborokban szerzett főzési tapasztalatukat igyekeztek kamatoztatni. Mint kiderült, sikerrel. Az ifjú séfek között a sütemény kategóriában a Cserkész Botfüle desszertjüket a legjobbnak ítélte a zsűri. A finomság alapja a botra feltekert tésztából tűzön kisütött kenyér. Mint azt akkor lapunknak Szabó Bátor Botond elmondta, a cserkésztáborokban mindig sokat főznek, az ebédekre szánt meleg ételeket maguknak is el tudják készíteni.

Főként a mai világban kitűnően kamatoztatható találékonyság és praktikus tudás, illetve a cserkész életérzés került szóba a szombati cserkész délutánon is. A Kubinyi ezúttal a Népkerti játszótérhez invitálta azokat a gyerekeket, akik kíváncsiak voltak, vajon mi fán terem a cserkészet. Játszottak, társasjátékoztak, láthatóan igazán önfeledt órákat töltöttek el egymás társaságában. – A cserkész lét véleményem szerint vagány dolog. A gyerekek kifejezetten élvezik a nomád táborokat, a kalandos túrákat, a rengeteg praktikus alapismeretet, a vidám közösségünket – mondta lapunknak Hegyi Zsolt csapatparancsnok. Az már ismét a Kubinyi csapathoz hat éve csatlakozó Szabó Bátor Botond tette hozzá: édesapja biztatására lépett be a cserkészekhez, amely mára egy pótolhatatlan baráti közösség lett számára. Fontosnak tartja, hogy a mindennapokban is képviselje vállalásukat. Különösen élvezi, hogy hasznukra válik a megszerzett tudás, hogy igazán izgalmas közösségben lehet, járják a természetet, jókat főznek, játszanak közösen.

Jelszavuk a Légy résen!, egyik fő szempontjuk a cselekedve tanulás. Alapelvük többek között, hogy a cserkész ahol tud, segít, szereti a természetet, jó az állatokhoz, feltétlenül igazat mond, testben és lélekben tiszta. Legismertebb jelképük a térképeken az észak jelölésére használt liliom, amely megmutatja a helyes utat. A stilizált virág három szirma a cserkészfogadalom három részét jelképezi: a kötelességteljesítést, a segítőkészséget, törvénytiszteletet.