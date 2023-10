A podcastben a megszokottak szerint az elmúlt egy hét adatait is ismertette a mentőtiszt, így tudtuk meg azt, hogy vármegyei szinten 1190 esetben nyújtottak segítséget, ebből Szegeden 551-szer riasztották őket. Jelezte, ebben már benne vannak az október elsején elindult alapellátási ügyeleti rendszer ellátási számai is. Az új rendszer kapcsán elmondta, zökkenőmentesen indult el, az elmúlt napokban például influenzaszerű tünetekkel, kiszáradással, lázzal és allergiás reakcióval keresték fel személyesen, valamint telefonon, a 1830-as számon az ügyelet. De volt olyan is, aki mellkasi fájdalommal jelent meg személyesen és kiderült róla, hogy infarktusa van, így azonnal indult érte a rohamkocsi.