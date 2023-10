A Karriernapot megelőzően is voltak programok, amik október 5-én kezdődtek. Akkortól 9-ig személyes tanácsadásokra várták a hallgatókat hat, az álláskeresés köré szerveződő témában az SZTE Karrier Iroda munkatársai. Megtanulhatták, hogy a pályatervezés része az önismeret erősítése, a bizonytalanságok átbeszélése és feloldása. Az érdeklődők a kiválasztási folyamat későbbi állomásaihoz is útravalót is kaptak. Magyarul és angolul is szimuláltak állásinterjúkat és még bértárgyalásokat is.

Idén először pedig angol nyelvű előadást is hoztak a szervezők, hogy a külföldi diákok is megismerhessék a hatékony álláskeresési platformokat.