Utcatárlatot mutatott be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Maradék nélkül program rajzpályázatának legkiemelkedőbb pályaműveiből. A „Nagyi szerint” pályázatra érkezett alkotásokból kiderül, hogy a gyermekek sokféle pazarláscsökkentő konyhai praktikát tanultak a nagyszülőktől – derült ki a hivatal beszámolójából. A Nébih célja, hogy a tudatosság felé irányítsa a fogyasztókat, ezért indult el 2016-ban a Maradék nélkül program. Közölték, az élelmiszerpazarlás megelőzésével és az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos edukációt már gyermekkorban érdemes elkezdeni, ezt bizonyítja a „Nagyi szerint” című rajzpályázat is. Az idei felhívásra 111 pályamű érkezett az ország 87 iskolájából, amelyek közül a legkiemelkedőbb és legelgondolkodtatóbb alkotások mutatkoznak be a nagyközönségnek.