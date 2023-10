Péntekre ismét szemétszedési akciót hirdetett meg a makói önkormányzat Tegyük még szebbé városunkat! mottóval. Ilyet az utóbbi években szinte minden tavasszal és ősszel szerveztek a Maros-parti városban.

Gyülekeznek a tettre kész önkéntesek a hivatal udvarán. Fotó: Szabó Imre

A felhívás most a vártnál is nagyobb sikert aratott: reggel kilencre több százan gyűltek össze a városháza udvarán. Bevált a szervezők azon számítása is, hogy sok diák lesz. Még óvodás csoport is érkezett. A résztvevők kaptak védőkesztyűt, seprűket és zsákokat – tudtuk meg Csermák Szilvia önkormányzati képviselőtől, a város zöld programjának tanácsnokától. Megjegyezte: örömmel látja, hogy sok új arc is felbukkant a tömegben.

Az önkéntesek csapatokba szerveződve, a város különböző pontjain láttak munkához. Megtudtuk: voltak olyanok is, aki nem jöttek el a polgármesteri hivatalhoz, hanem önállóan, lakóhelyük környékén vállalkoztak a feladatra.

A munka nagyjából délig folyt. Az összegyűlt hulladék elszállításáról, szabályszerű leadásáról az önkormányzat gondoskodott. A város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet az indulás előtt arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő héten a városháza főportáján ismét lehet zöldhulladékgyűjtő zsákokat kérni, háztartásonként 10 darabot.

– Reményeink szerint ugyanezt novemberben is biztosítani tudjuk majd

– tette hozzá.