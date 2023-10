A szegedi önkormányzat, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által tíz hónapig folyósított támogatásra azok jelentkezhetnek, akiknél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nettó 140 ezer forintot. Az „A” típusú pályázatban szociálisan rászorulónak tekintik például azokat a felsőoktatási hallgatókat, akik árvák, félárvák, vagy gyermeket nevelnek, szüleik elváltak vagy külön élnek, esetleg fogyatékkal élő vagy tartós beteg családtaggal élnek egy háztartásban. A szegedi önkormányzat ezzel párhuzamosan a „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjat is meghirdette. Erre azok a szociálisan rászoruló szegedi diákok pályázhatnak, akik a 2023/2024-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még fel nem vett érettségizettek, de a következő tanévben nappali tagozaton kezdenének tanulmányokat valamelyik hazai egyetemen. A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) történő regisztráció után kell feltölteni. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a szükséges mellékletekkel együtt – a szegedi önkormányzatnál is be kell nyújtania a Humán Közszolgáltatási Iroda Szociális Osztály Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Széchenyi tér 11.) ügyfélszolgálati időben. A Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos információk a szegedi önkormányzat honlapján olvashatók.