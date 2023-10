Rémálom a Csongrádi sugárúton

– így kezdte telefonbeszélgetését az egyik olvasónk, aki az aknafedelekre panaszkodott. Azt mondta, hogy a Brüsszeli körút és a Rózsa utca között a belvárosból kivezető oldalon összesen 35 aknafedlapot számolt össze, ami szerinte rengeteg ezen a kis szakaszon. Hozzátette, leginkább a kocsiját félti, hogy tönkreteszik a futóművet a vaslapok.

Fotó: Gémes Sándor

Megkerestük az ügyben a Szegedi Vízmű Zrt.-t, ahol viszont megnyugtattak bennünket, hogy nem szórakozásból telepítettek oda ennyi fedlapot. Levelükben először is felhívták a figyelmet, hogy az említett helyen üzemelő szennyvízcsatorna és vízvezeték már legalább 30-40 éve épült. Hozzátették, hogy akkori és a jelenlegi tervezési alapvetések a szennyvízelvezető hálózatok kialakításánál kimondják, hogy a tisztíthatóság és vizsgálhatóság érdekében bizonyos méterenként tisztítóaknát kell elhelyezni. Ráadásul pluszaknákat is kell telepíteni, ha időközben megváltozott a csatornahálózat átmérője, vagy esetleg más anyagú vezeték került oda. Ezen felül szintén kell fedél akkor is, ha a csatorna elfordul valamelyik irányba. Ehhez pedig még az is hozzájön, hogy a szakaszon üzemel vízvezeték is, amelynek szintén vannak tolózáraknái, amelyekben az elzáró szerelvények vannak elhelyezve. Ezekre pedig akkor van nagy szükség, ha hibát kell elhárítani, vagy ha csak karbantartják a hálózatot. Hozzátették azt is, hogy ezek olyan műszaki és tervezési alapfeltételek, amelyek nélkül nem lehetne eredményesen és jól üzemeltetni a közműhálózatot.