Néhányan már elégedetten rótták a kilométereket, úszták a hosszakat egymás után hétfő kora délelőtt a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő téliesített úszómedencéjében. A mórahalmi fürdő látogatói örömüket fejezték ki, hogy végre újra használható télen is a kültéri úszómedence, amely most már nem is annyira kültéri.