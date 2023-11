Nem működik, csak látványos díszlet a térfigyelő kamera a Híd utcai trolimegállóban. Az optikát régóta egy kék alapon hópihét idéző matrica takarja, holott a nagyposta tőszomszédságában lévő, Széchenyi tér – Kelemen utca nevű megállóhely a város egyik legforgalmasabbja.

A látványos méretű térfigyelő kamera bűn- és balesetmegelőzési célokat szolgálna, ha működne. Elvileg visszatartó erővel rendelkezik, de ez az eszköz csak méretével impozáns, látni semmit nem lát, legfeljebb a kék matricán átszűrődő fényt rögzítheti. Holott ha bűncselekmény történne a megállóban, akkor a kamera felvételével lehetne azonosítani, majd bíróság elé állítani a rosszfiút.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szinte napra pontosan egy éve teátrális sajtótájékoztatón jelentette be a Csillag téren, hogy 2021-ben 50 millió forintot, tavaly pedig 25 milliót fordítottak Szeged közterületi kameraprogramjára. Nagy Sándor hozzátette, hogy az előző években 84 térfigyelő kamerával kiépített rendszert 2022-ben újabb 76 kamerával egészítették ki, így összesen 160 kamerán keresztül felügyelik a rendet a megyeszékhelyen. Az alpolgármester azt is mondta, hogy a kamerákhoz optikai gerinchálózatot és zárt internetkapcsolatot építettek ki. A térfigyelők képe egyenesen a rendőrségre fut be, más nem láthatja azokat.

A Híd utcai kamera hiába figyel éjjel-nappal, olyan mint a három bölcs majom: nem lát, nem hal és nem beszél, viszont hanyagságról tanúskodik.