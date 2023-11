Felkészültek a télre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatóságánál is. Erről Hunkó József vármegyei igazgató beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy felszerelték a téli adaptereket az alapgépekre és le is ellenőrizték, hogy a gépek működnek-e. Ezen kívül felkészítették a személyzetet, akik kaptak balesetvédelmi, és KRESZ-oktatást is. Beszerezték a védekezéshez szükséges anyagokat, 6591 tonna útszóró sót, 167 ezer 414 liter kalcium-klorid oldatot, 43,6 tonna kalcium-klorid granulátumot, a 1164 tonna érdesítő anyagot.

Fotó: Karnok Csaba

A vármegyében 77 kilométernyi gyorsforgalmi utat, 1354 kilométernyi településeket összekötő fő- és mellékutat, valamint 159 kilométernyi országos, külterületi, főutakkal párhuzamos kerékpárutat kell letakarítaniuk a közutasoknak, ha hó esne, vagy lefagyna az út.

A munkát 29 kombinált géppel, 5 rakodógéppel, és 6 hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális munkagéppel végzik. A vármegyében télen 2 vezető ügyeletes, 5 megyei irányító, 5 megyei diszpécser, 24 téli ügyeletes és 97 gépkezelő van szolgálatban.

Fotó: Karnok Csaba

Hunkó József azt is elmondta, hogy az utak tisztítását mindig a forgalmasabbal kezdik. Egy-egy munkagépre 40-50 kilométernyi terület jut, amelyre adott esetben többször is vissza kell térni, főleg folyamatos havazás esetén. Egy munkagép fordulóköre 2-5 óra, ennyi idő alatt újra havas lehet a burkolat. A hó ekézését akkor tudják elkezdeni, ha a lehullott hó legalább 5 centi vastag.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a jogszabályi előírások szerint minden év november 10-én áll át téli üzemmódra. Péntektől 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órában rendelkezésre állnak, és ha az időjárás is úgy dönt, elkezdik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást, az országban 31 ezer kilométernyi közúthálózaton. A Magyar Közút 80 mérnökségén, 19 vármegyei és központi irányításán keresztül több mint 2600 munkatárs dolgozik idén a téli üzemben. Ehhez 709 hóekével felszerelt teherautó, 175 rakodógép és 124 hómaró is társul majd. Rendkívüli időjárási helyzetekben pedig országosan 651 úgynevezett lehívható munkagépet is bevethet majd a közútkezelő.