Aki még eddig nem tette volna meg, és november 16-án estig regisztrál, annak a Gondosóra még karácsony előtt megérkezik

– mondta lapunknak Mihállfy Béla.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a Gondos­óra egy nagyszerű lehetőség és egyedülálló szolgáltatás, amit minden 65 év feletti magyar állampolgár alanyi jogon igényelhet.

Látjuk, hogy a rohanó vi­lágunkban a hagyományos csa­­ládmodell szétesik, a generációk már külön élnek egymástól, akár több száz kilométerre. Ezért egyre nehezebb az idős családtagokról gondoskodni. A Gondosóra segítségével a rokonok biztonságban tudhatják 65 év feletti hozzátartozóikat

– fogalmazott a politikus, aki remek kezdeménye- zésnek nevezte a Gondosóra prog­­ramot.

Mihálffy Béla beszélt arról is, hogy a kormány a nyugdíjasokkal kötött megállapodás értelmében háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést és garantálja a már teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását. Idén januárban 15 százalékkal emelkedett a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők ellátása. Egy átlagnyugdíj esetében a 15 százalékos emelés havonta 27 ezer, évente 353 ezer forintot jelent. A nyugdíjak 2010 óta – a 2023 januári nyugdíjemelést is figyelembe véve – csaknem 92 százalékkal nőttek, a vásárló­erejük pedig mintegy 20 százalékkal javult. Az átlagnyugdíj 2010-ben 97 ezer forint volt, míg 2023 szeptemberében 210 ezer 700 forint.

Mihálffy Béla kiemelte, hogy a nyugdíjemelés mellett több más intézkedés is védi a szankciós áremelkedéstől a magyar családokat, köztük a nyugdíjasokat. A magyar rezsicsökkentés Európában egyedülálló, ami nélkül a gázért és az áramért a többszörösét kellene fizetniük az időseknek is. A rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően a magyar családok és nyugdíjasok 181 ezer forintos támogatást kapnak a kormánytól minden egyes hónapban.

Emlékeztetett, hogy az ár­­stop eredményes volt az infláció elleni küzdelemben.

Nem is olyan régen pedig bevezettük a kötelező akciózást, vagyis a nagy árbevételt elérő kereskedők 20 termékkategóriában kötelesek legalább 15 százalékkal olcsóbban kínálni egy-egy terméket. Július 1-jén elindítottuk az online árfigyelőt is, amely 62 élelmiszer termékcsoport esetében teszi lehetővé a fogyasztói árak átlátható összehasonlítását. A rendszer bevezetésével nemcsak fokozzuk a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban, hanem a családokat is megvédjük az árspekulánsok ellen és a túlárazástól

– jelentette ki.

A Gondosóra programra visszatérve az országgyűlési képviselő elmondta azt is, hogy az egy 0–24 órás diszpécserszolgálathoz kapcsolt szolgáltatás. A szolgáltatás és a jelzőeszköz is ingyenes és havidíjmentes.