2015 óta, mióta idekerültem Pusztamérgesről a megszűnt középiskolából, van barkács­szakkör a Bedőben. Akkoriban egyszerű dolgokkal kezdtük, raklapokból bútort és képkereteket készítettünk, majd szépen haladtunk előre az évek során

– idézte fel a kezdeteket Túri Róbert, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára.

A végzősöknek például apró farönköt faragtak benne kis baltával, pörgettyűket, apró dísztárgyakat készítettek fából. Hulladékfából pedig mindig van bőven az iskolában.

Bölcsész végzettségű hittantanár

Az iskola barkácsműhelyében hetente kétszer, kedden és csütörtökön találkoznak, általában nyolcan, most kicsivel kevesebben. A bölcsész végzettségű hittantanár mindig szeretett fával dolgozni. Egy másik pedagógus, Mityók Tibor hozta be az iskolába régi esztergagépét. Túri Róbert ennek segítségével készített egy kis tálat három éve. Ez volt az első munkája, amivel azt bizonyította be magának, hogy nehéz helyzetben sem szabad feladni.

Méhviasszal kenték a bölcseket

Míg a tanár az esztergagépen dolgozott, a diákok a betlehemet méhviasszal kenték le. Ennek érdekessége, hogy majdnem minden figura különböző fából készült. Van köztük bükk, fekete dió és boróka. A bárányokat és a kis Jézust nyárfából faragták ki. Az iskolának korábban nem volt betleheme, ezért jött az ötlet tavaly, hogy készítsenek egyet.

Csala Árpádnak az erdész szakmunkás a második szakmája. Az első asztalos, így ő otthonosan mozog a műhelyben. A telefontartó, amelybe a diákok óra előtt a telefonjukat teszik, az ő munkája.

Kamion, kard és pipa KÉSZÜLT

A barkácsoló diákok mindannyian dolgoznak valamin. Van, aki egy Avia kamiont szeretne kifaragni, ennek már megvan az alváza. A zentai Báló Krisztián kardot készít, kemény fából, mert az nehezebben törik. Ez már formát öltött, de a befejezés odébb van.

Már négy hete csinálom. A szünet után is ezen fogok dolgozni. Tokot is csinálok neki

– mondta.

A legnagyobb fába Pap Zéta vágja a fejszéjét. Régi terve, hogy pipát farag ki. Otthon késsel belekezdett, de jól jön a profi segítség a szakkörön. Túri tanár úr erre annyit mondott, hogy nem lesz egysze- rű, de meg lehet csinálni. Csütörtökön rajzolással kezdték a munkát.