A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Rácz Lajossal, egyetemi tanárral, a Juhász Gyula pedagógusképző kar oktatójával, az MTA tudományos doktorával beszélgetünk. Rácz Lajossal zajló interjúnk középpontjában a klímatörténelem áll, illetve arról is beszélgetünk, hogy globális felmelegedés ide-vagy-oda, jelenleg is jégkorszakban élünk. Ezen túl is még számos érdekességre fény derül klímatörténeti szempontból a Délmagyar Podcast legfrissebb műsorában - érdemes meghallgatni!