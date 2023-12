A Szeri Polgárőr Egyesület a közelmúltban tartotta éves közgyűlését, amelyen a tagokon kívül megjelent több önkormányzati képviselő, a rendőrség részéről a körzeti megbízottak és Antal Imre plébános, aki „civilben” Ópusztaszer társadalmi alpolgármestere, ezt a funkciót 2014 óta tölti be. Mucsi Antal egyesületi elnök azzal kezdte, örömteli, hogy jelentkezett soraikba öt új tag, és mindegyikük nő, közülük három ifjú polgárőr, akiknek szüleik révén családi indíttatása volt.

Elmondta, hogy idén sok rendezvényen vettek részt, helyben és más településeken is, ahol forgalmat irányítottak és biztosították a rendet. A helyi események közül kettőt emelt ki. Az egyik a szeptember 2-án tartott I. Ópusztaszeri Lovastalálkozó volt, amelynek megszervezését és lebonyolítását is a Szeri Polgárőr Egyesület vállalta magára egy helyi lovakkal foglalkozó házaspár, Tanásziné Erős Erika és Tanászi József segítségével. A rendezvény sikeres volt, több mint ötszázan vettek részt rajta. A másik az október 28-ai Idősek napja – amelyre nemcsak szépkorúakat invitáltak – önkormányzati rendezvény volt, amelyen a helyi és a csongrádi polgárőrök biztosították a rendet, és segítettek az étel kiosztásában is.

Ezeken kívül is sok feladat várt ránk az év folyamán, például járőröztünk a község kül- és belterületén egyaránt, segítettünk a rendőrségnek eltűnt személyek keresésében, mindenszentekkor biztosítottuk a temető és a parkoló rendjét

– mondta Mucsi Antal. Hozzátette, amennyire a költségvetésük engedi, a járőrözéseket szeretnék folytatni.



Képalá: A közelmúltban értékelték az évet a szeri polgárőrök. Fotó: polgárőrség