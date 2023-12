Kisállataink megóvására hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Seres Zoltán elnök a Rádió 88-nak elmondta, a petárdák, tűzijátékok zajától az állatok akár sokkos állapotba is kerülhetnek, vagy elszöknek otthonról ijedtükben. Nem érdemes őket ölben fogva nyugtatni, mert félelmükben megharaphatják, megmarhatják a gazdájukat. Kiemelte, a bilétával ellátott jószágokat sokkal könnyebben be tudják azonosítani, ha elkóborolnak, de a chipadatok alapján is igyekeznek segíteni az eltűnt cicák és kutyák megtalálásában.