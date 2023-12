Nemrég írtam meg, hogy decemberben naponta átlagosan több mint húsz otthon gyullad ki, vagyis szinte minden órára jut egy lakástűz. Rossz hír, és rossz hír az is, hogy idén az első három negyedévében 4645 lakástűz volt. A vizsgált időszakban 55,3 ezer négyzetméternyi épített terület égett le, 28,7 ezerrel kevesebb, mint tavaly, ami 34 százalékos csökkenést jelent. Az első kilenc hónapban a lakástüzekben 51 ember vesztette életét, a tavalyi év hasonló időszakának esetei 58 áldozatot követeltek; a leggyakrabban egyedül élő idősek váltak lakástűz áldozatává. A lakástüzekhez összesen 9033 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók 3076 órát töltöttek a tüzek oltásával. És most róluk lesz szó egy kicsit.

Fogalmuk sincs, miket kell kiállnia egy tűzoltónak. Még nekem is csak sejtéseim vannak, pedig ismerek párat közülük. Éjjel-nappal készen állnak, se karácsony, se ünnepnap, ha éppen szolgálatban vannak. És, ha menni kell, akkor menni kell. Ha esik, ha fúj, ha mínusz tíz fok van, vagy ha plusz negyven, mindegy. Ha ég a ház, csak rájuk számíthatunk. Mindent megtesznek azért, hogy minél kevesebb kár legyen egy épületben, arról pedig nem is beszélve, hogy naponta mentenek emberéleteket. Nem véletlen, hogy az emberek a tűzoltókban bíznak meg szinte a legjobban, és az sem, hogy ők büszkék arra, amit csinálnak. Legyenek is, és legyünk mi is azok rájuk

Mostantól a szegediek és a makóiak egy kicsit komfortosabb körülmények között dolgozhatnak, kaptak két új tűzoltóautót. Jó helyre kerültek. És ennek ők is, én is örülök. Köszönjük a kocsikat, de leginkább azoknak köszönjünk meg mindent – legalább így év vége felé – akik beülnek ezekbe az autókba, és naponta teszik kockára az életüket bárkiért.