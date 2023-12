Éves szinten akár 100 millió forintos veszteség érheti Hódmezővásárhelyt, a vásárhelyi adófizetőket azzal, hogy botrányosan rosszul működik a Nyugdíjas Lakópark – vonhatunk mérleget a 2023-as esztendő végén. – közölte a Promenad24.

Hogy az önkormányzat intézményében valami bűzlik, arról lapunk számos cikket közölt az idei évben. Az egység körüli szakmai dilettantizmus és gazdasági káosz hónapról hónapra téma volt a városi közgyűléseken is, még Márki-Zay Péter képviselői is sok esetben a polgármester ellen fordultak, morgolódtak, s felhánytorgatták a működéssel kapcsolatos problémákat. Többek között azt, hogy soha ennyi lakás nem állt üresen a HMSZ Zrt. által üzemeltetett lakóparkban, mint most. Ennek okai között szerepelhet, hogy a polgármester javaslatára 2022-ben drasztikusan megemelték a díjtételeket, ezzel párhuzamosan elmaradoztak a beígért fejlesztések, s leroggyant az intézmény. Emellett az sem tett jól az amúgy is megtépázott renoménak, hogy néhány hónapja az országos médiát is bejárta a hír: három-négy napig(!) holtan feküdt egy bácsi a lakóparkban, mire észrevették, hogy az idős úr már nem él. (Történt mindez annak ellenére, hogy a beköltöző időseknek folyamatos, 24 órás szakápolói felügyelettel való gondoskodást ígérnek, bármit is jelentsen ez…)

A problémák mélységét jelzi, hogy a Nyugdíjas Lakópark 107 bérbe adható ingatlanjából jelenleg 11(!) is üresen áll – ez a HMSZ Zrt. a decemberi közgyűlésre benyújtott üzleti tervéből derült ki. Mindez viszont azt jelenti, hogy éves szinten összességében akár 100 milliós veszteség is érheti a várost amiatt, hogy rosszul vezetik az egységet. Hogy jön ki a matek?

Egy átlagos méretű, 43 négyzetméteres lakás használatba vételi díja kb. 8,5 millió forint (11 lakás esetén ez összesen: 93,5 millió)

Egy átlagos méretű, 43 négyzetméteres lakás évi bérleti díja kb. 250 ezer forint (11 lakás esetén összesen: 2,8 millió)

Egy átlagos méretű, 43 négyzetméteres lakás esetén az évi térítési díj kb. 320 ezer forint (11 lakás esetén összesen: 3,5 millió)

Egy esztendő tehát igencsak komoly bevételtől eshetett el Vásárhely azért, mert a Nyugdíjas Lakópark – még az MMM–Tiszta Vásárhelyt képviselőinek jó része szerint is – nem működött megfelelően. Ezt a mínusz 100 milliót nem teheti ki az ablakba sem Márki-Zay Péter, sem a HMSZ-vezérkar (benne a polgármester haverjaival: Kis János igazgatósági elnökkel, Sebők-Papp Imre igazgatósági alelnökkel, Szabó Ferenc és Lévainé Petkó Edit igazgatósági tagokkal, valamint az Algyőről hozott Katona Antal vezérigazgatóval), sem a Nyugdíjas Lakóparkot őszig irányító Hanusz-Lovas Evelin, illetve utódja, Lajos Tibor. Valamennyien csődöt mondtak, és a vásárhelyiek isszák meg a levét…