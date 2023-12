Hódmezővásárhelyen december 20-án, szerdán délután nyitja kapuit a jégpálya. Bár Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az elmúlt években luxusnak tekintette, a választások előtti utolsó télen, úgy tűnik, már nem az.

Fotó: Török János

Mint lapunk is megírta, az elmúlt években a jégpálya télen is a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szoláltató Zrt. Vámház utcai telephelyén hevert darabokban. Márki-Zay Péter polgármester szerint luxus lett volna üzemeltetni. A polgármester talált egy „olcsóbb” megoldást, ami azonban nem vált be. A város az előző években 2,8, majd 4 millió forintért bérelt műanyag korcsolyapályát, de az nem csúszott és nem szerették a fiatalok. Úgy volt, hogy vesznek is egyet 16 millióért, mert hogy 4 év alatt megtérül az ára, de letettek erről, mert Márki-Zay Péter végül elhitte a sportszakembereknek, hogy az a pálya még glicerinnel felkenve sem lesz olyan jó, mint a jégpálya.

Fotó: Török János

Most felállították a jégpályát, de nem a szokott helyén, a Kossuth téren, mert ott már elfoglalta a területet a dodzsem és a mini körhinta, hanem a Hősök terén lévő füves részt áldozták be. A jégpálya helyét mart aszfalttal töltötték fel, hogy egyenletessé váljon a terület.

Fotó: Török János

Innen, a korcsolyapályáról jelentkezett be kedden délután Márki-Zay Péter polgármester. Elmondta, a jégpálya fölé egy 20x35 méteres sátrat állítottak, ez hivatott megvédeni a jeget a napsütéstől és az esőtől. A jégpálya használata ingyenes lesz, de a korcsolyák bérléséért fizetni kell. A sátor alatt kialakítottak egy „öltözőt” is, ahol le lehet tenni a cipőket és a kabátokat is.