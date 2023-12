Szeged. Új funkciókkal bővült a a Szegedi Tudományegyetem pontszámító kalkulátora – tájékoztatott az SZTE közleményében. A kalkulátor segítségével a pontszámítás összetett rendszerében pár kattintással kiszámolhatja a felvételiző, hogy tanulmányi eredményei alapján mennyi felvételi pontra számíthat 2024-ben, amennyiben az SZTE-re adja be a jelentkezését. Az új funkciók között a több mentett kalkuláció lehetőséget biztosít az adott számításhoz megadott adatok mentésére. Ezzel a jelentkezők több szakra is el tudják tárolni a megadott tanulmányi eredményeiket, így könnyebben össze tudják hasonlítani a felvételi stratégiákat, ami a sikeres felvételi egyik kulcsa. A kalkulátor információs linkekkel is bővült, így a felvételizők egy kattintással elérhetik az ösztöndíjakról, a képzésekről, a kollégiumokról és az egyetem szolgáltatásairól összegzett információkat. A kiszámított összpontszám áttekintését pedig egy új kényelmi funkció, a mindent kinyit gomb segíti, így a pontszámítás részleteit egy kattintással megtekinthetik a jelentkezők.