Mi, keresztény emberek nem ölbe tett kézzel, hanem összetett kézzel készülünk karácsonyra. Mi is tiszták szeretnénk lenni, ezért vágyunk a fehér karácsonyra, ami a tisztaságot jelenti. A gyertyafényes karácsonyra azért vágyunk, mert nem szeretnék sötétben botorkálva élni. A hit gyertyáját fogjuk meggyújtani. De miben is hiszünk, mi az, ami megtart bennünket? Engedjük, hogy átírja a látásmódunkat a hit egy kicsit, most, adventben, hogy rajta keresztül lássuk a világot. A szenvedés és a betegség úgy legyen előttünk, mint amiről tudjuk, hogy van Istennek gyógyító kegyelme, a ránk szakadó feladatokban tudjuk, hogy ő megszabadít bennünket minden nehézségtől