A Volánbusz december 10-11-ére munkabeszüntetést hirdetett. A kétnapos sztrájkból sokan már vasárnap ízelítőt kaptak, bár ez jóval kisebb mértékű volt, mint ami hétfőre várható. A Volánbusz adatai szerint vasárnap a munkabeszüntetésben résztvevő autóbusz-vezetők száma országosan nem érte el a hétszázat, aránya pedig a teljes állományukhoz képest 6 százalék, az advent második vasárnapján dolgozók létszámához képest 22 százalék volt. Ennek alapján az előzetes adatok szerint a nyilvánosságra hozott, esetlegesen nem közlekedő járatok körülbelül 75 százaléka mégis menetrend szerint közlekedett.

Arról egyébként, hogy mely járatok indulnak és melyek nem, meglehetősen nehézkes volt az utasoknak tájékozódni – mi legalábbis ezt tapasztaltuk a Mars téri pályaudvaron. Aki ugyanis nem böngészte előzetesen a vállalat weboldalát, a buszállomásokon ehhez nem sok segítséget kapott: sem feliratokon, sem a digitális kijelzőkön nem volt semmiféle tájékoztatás a sztrájkról.

Nem tudtunk kiigazodni az elérhető információkon, szóval kijöttünk az állomásra. Ha nem indul a busz, édesapám visz el autóval

– mondta vasárnap délután a Szeged–Pécs járatra várva Simon Levente.

A fiatalember középiskolába jár a baranyai vármegyeszékhelyre, gyakorlatilag akkor tudta meg, hogy rendben el tud utazni, amikor a busz beállt a megfelelő állomáshelyre a szokott időben. Miközben velük beszélgettünk, a sztrájkról hallva egyébként néhány leendő utastársára is ráhoztuk a frászt, akik nem is tudták, hogy a buszvezetők munkabeszüntetést tartanak. Szerencsére végül nekik sem kellett amiatt aggódniuk, hogy nem jutnak el oda, ahova szeretnének.

Nem úgy Perling Roland és felesége, akik a hétfő reggeli utazásukat tervezték. Mint mondták, azért jöttek Szegedre, hogy információt kérjenek, mert azt Makón nem kapták meg. Mint kiderült, a hét első napja meglehetősen sok bosszúsággal indul számukra.

A férjem Földeákról utazik Makóra, onnan pedig Szegedre, a munkahelyére. A szokásos busz azonban kimarad, így jóval korábban, már reggel 8 órakor el kell induljon otthonról, hogy Szegedre jöjjön. Csaknem 3 órával hamarabb itt lesz, mint ahogy kezdődik a munkaideje. A gyerekeknek pedig ugyan a reggel 7 órás busz meghagyták, de a délután fél 4-est Makó és Földeák között nem. Így még nem tudom, ők hogyan jönnek haza

– panaszkodott az asszony, aki felháborítónak tartja, hogy 20 ezer forintos országbérletével férje nem tud úgy munkába járni, ahogy szeretne.

Vasárnap egyébként több mint 200, vármegyénket érintő járatot érintett a sztrájk. Fotós kollégánk azt is megörökítette, amikor 17.30 órakor leálltak a buszok a városban, volt, amelyikről az utasokat is leszállították. Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke úgy fogalmazott, vasárnap volt a sztrájk főpróbája. Arra kérte a buszvezetőket, hogy javítsanak a statisztikán és a vasárnap alul teljesítő vármegyékben is érjék el a 30 százalék körüli sztrájk támogatást. Hozzátette, hétfőn már becsatlakoznak a sztrájkba a helyi járatos autóbuszvezetők, a karbantartó szakmunkások és a szellemi foglalkozású dolgozók is. Ez sokak munkába, vagy iskolába eljutását nehezíti majd meg, érdemes erre előre felkészülni.

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet egyébként 25 százalékos béremelést szeretne. Lázár János közlekedési miniszter szerint azonban ekkora bérfejlesztést sem az állami, sem a magánszektorban nem lehet végrehajtani.