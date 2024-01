A kultúrát valódivá, kézzel foghatóvá és mindenki számára fogyaszthatóvá tenni. Ezért dolgozunk és ezért hozunk olyan kiállításokat Szegedre, amelyek témái izgatják az átlagembert, vagy amelyekért akár külföldre is hajlandók lennének elutazni. A továbbiakban is ez a terv, de hogy mik lesznek láthatók a múzeumban a következő években, arról egyelőre még nem tudok beszélni. Egy külföldről Szegedre hozott tárlat előkészítése 2-5 év is lehet, hiszen minden esetben több intézményből érkeznek a műkincsek és azokkal külön-külön kell egyeztetnünk. Hosszú folyamat tehát, mire egy ilyen nagyszabású kiállítás összeáll. Az idei évi kiemelt kiállítással kapcsolatosan már előrehaladottak a tárgyalások, de amíg nincs szerződéssel véglegesítve, nem jelentjük be