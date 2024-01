– Bizonyosságot nyert az, hogy a hőzöngés után a nyugalomra, az építkezésre és az összefogásra van szükség

– mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter, a térség parlamenti képviselője pénteken Csanádpalotán, ahol a Kelemen László nevét viselő felújított művelődési ház avatásán vett részt. Arról is beszélt, hogy a kistelepüléseknek negyven-ötven évente van lehetőségük a komoly előrelépésre. – Most épp egy ilyen időszakot élünk. Csanádpalotán korábban sportcsarnok épült, most megújult a kultúrház és lépésről lépésre halad, gyarapszik a kisváros – tette hozzá.