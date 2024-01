A szegedi Humor Harold ismét lecsapott! Vagy az is lehet, hogy valaki részegen dobta ki a karácsonyfáját, és nem talált jobb helyet neki a Makkosházi körúti trolimegállónál, ráadásul ott is a tábla tetején. Amúgy elképzelésem sincs, hogy mi más vezérelhette hősünket, amikor minden évben egyértelmű, hogy mikor, és hova kell kitenni a fenyőket. Ezt persze sokan nem tartják be, elképesztő módon van amikor novemberben bukkan fel egy-egy lelakott karácsonyfa, még a tavalyi karácsonyról.

Szóval, vannak a renitens karácsonyfa bűnözők, akiket persze nem kell elítélni! Szerintem kifejezetten szórakoztató például egy ilyen Makkosházi körúti akció. Mondom ezt annak ellenére, hogy nyilván egy kicsit több munkát ad a szemeteseknek, de abban is biztos vagyok, hogy ők is felvidulnak egy ilyen látványtól. Persze azért tegyük hozzá, hogy az akció nem veszélytelen, hiszen, ha jön egy nagyobb szélvihar, amit egy ónos eső előzött meg, akkor a fa könnyen kupán vághat valakit, és akár sérülés is lehet a dologból. Kár, hogy én már kidobtam a fenyőt, jövőre jobb helyet keresek neki!